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Необычные, странные и веселые праздники, которые отмечаются по всему миру
По всему миру каждый день отмечается много необычных праздников. В основном это праздники, придуманные людьми, которые пытаются взглянуть на жизнь с нестандартной точки зрения, соединить вчера и завтра, привнести больше свежести и вдохновения в повседневную рутину или просто повеселиться. Эти праздники часто основаны на вещах и явлениях, которые большинство людей считают тривиальными и не достойными того, чтобы им посвящать отдельный день. Но на самом деле, во многих случаях они действительно того стоят. Возьмём День мороженого. Ну кто, в здравом уме и трезвом рассудке, не согласится с тем, что этот чудесный продукт играет важную роль в жизни любого человека? Некоторые другие странные праздники посвящены действительно странным вещам, как День любования мужчинами, например. На вкус и цвет, как говорится. Среди необычных праздников можно найти особый день практически для чего угодно. Выберите странные праздники, которые понравятся вам, и разнообразьте ими свою повседневность, или наслаждайтесь всеми подряд вместе с нашим списком самых необычных и странных праздников.
Самые необычные праздники на 2021-2022 год
Июль 2021
1 июля, четверг - Международный день анекдота (идея Уэйна Рейнагеля, американского писателя и графика, в первую очередь известного своими историческими фантастическими романами. Праздник создан в 1994 году, как повод отметить официальное окончание полугодия); День второй половины года (официальная дата начала Нового полугодия - половины Нового года); Международный день куриных крылышек; День купания с дикими дельфинами на Азорских островах (июль и август)
2 июля, пятница - Всемирный день НЛО (Организаторы дня World UFO Day очень серьезно относятся к необходимости открыть глаза общественности на то, что нас действительно и неоднократно посещали пришельцы из космоса, но власти бессовестно это скрывают. Свою главную задачу они видят в том, чтобы заставить правительства наконец официально признать тот факт, что инопланетяне существуют и время от времени навещают Землю); День «Я забыл» (пора положить конец своей забывчивости!)
3 июля, суббота - День неповиновения (является днем мирного гражданского или социального неповиновения как акта протеста); День в стороне от солнца (этот день призывает нас оставаться в тени и дать коже отдохнуть от горячих солнечных лучей); День сделать себе комплимент, стоя перед зеркалом (или хотя бы сделайте комплимент своему зеркалу); День посещения местных парков (дата на 2021 год. Отмечают в первую субботу июля)
4 июля, воскресенье - День музыки в стиле кантри; День жарки яичницы на тротуаре (шуточный праздник, связанный с очень жаркими днями)
5 июля, понедельник - День шрифта Comic Sans MS (шрифт, разработанный Винсентом Коннаром и выпущенный в 1994 году корпорацией Microsoft); День бикини (это годовщина изобретения бикини в 1946 году парижским модельером Луи Рирдом); День работоголика (напомните ему, что это повод отдохнуть)
6 июля, вторник - День чехла для зонтика (очень полезная штука); День «Пригласи своего веб-мастера на обед»
7 июля, среда - День «Говори правду»; День постройки Пугало
8 июля, четверг - День без драматизма; День бодиарта
10 июля, суббота - День «Не наступайте на пчёл» (они очень нужны природе); День пикника с плюшевым мишкой (возьмите свою любимую мягкую игрушку, мешочек вкусностей и отправляйтесь на прогулку); День племянниц и племянников
11 июля, воскресенье - День «Если ты сегодня одинок - не унывай, а взбодрись»
12 июля, понедельник - День благодарности коровам; Международный день горожан (дата на 2021 год. Отмечают во второй понедельник июля); День разноцветных глаз (Гетерохромия - по статистике лишь 11 из 1000 человек наделены этими необычными глазами)
13 июля, вторник - День музыки в парикмахерских; День «Порадуйся, что ты батан» (сегодня уже многие понимают, что быть батаном - это скорее преимущество, чем недостаток. Отмечают праздник, возникший в США с 1990); День рая дураков (может ли неразумный и глупый человек достичь Рая? Философская мысль, о которой иногда стоит задуматься каждому)
14 июля, среда - День столпотворения; День обнаженности в США (Nude Day); День небинарных людей (отмечают с 2012 года)
15 июля, четверг - День благотворительности социальных медиа (Social Media Giving Day отмечается с 2013 года)
16 июля, пятница - Всемирный день змей
17 июля, суббота - Всемирный день Эмоджи (неофициальный международный праздник. Согласно сообщениям CNBC, World Emoji Day - «детище Джереми Берге». Канал заявил, что «базирующийся в Лондоне основатель Emojipedia создал его» в 2014 году. По другим данным он стал трендом Твиттера 17 июля 2015 года. Даже Google изменил внешний вид символа Unicode U + 1F4C5 📅 CALENDAR в 2016 году, чтобы отобразить 17 июля в продуктах Android, Gmail и Hangouts. «Вашингтон пост» предложил своим читателям в 2018 году использовать этот день для общения только с помощью эмоджи.); День желтой свиньи (отмечают с 1960 года. Связан с двумя студентами-математиками из Принстона, которые долгое время и одержимо анализировали число 17); День татуировки
19 июля, понедельник - День "Убирайся из собачьей конуры" (дата на 2021 год. Отмечают в третий понедельник июля)
20 июля, вторник - День автомобиля пикап (регион, где этот вид транспорта самый популярный - штат Техас, США); Национальный день Луны в США
22 июля, четверг - День гамака (звучит расслабляюще); День Крысолова (отмечаются 26 июня или 22 июля почитателями работ Братьев Гримм); День приблизительного Пи (22/7)
24 июля, суббота - День Drive-Thru
26 июля, понедельник - День «Все или ничего» или День крайностей; День «В один голос» (глобальная инициатива с 1996 года, призывающая объединить народы всех стран в чтении Универсальной Конвенции Мира «Universal Peace Covenant» ровно в 6 часов вечера. В оригинале она состоит из 577 слов и служит своеобразным инструментом, определяющим, как мыслить и жить мирно в мире, который постоянно меняется); День разговоров в лифте; День дядей и тётей (праздник для особого круга родственников)
27 июля, вторник - День «Возьми штаны на прогулку» (и займись каким-либо спортом); День ходулей (процесс использования ходуль для передвижения начался еще в VI веке до нашей эры); День "Возьмите своё комнатное растение на прогулку" (оно ведь тоже хочет на уличку)
29 июля, четверг - День дождя (иногда ему бывает самое время, особенно в жару)
30 июля, пятница - День книги в мягкой обложке (они появились в 19 веке); День свёкра (уважаемого человека, между прочим)
31 июля, суббота - День беспородной собаки (считается, что беспородные собаки обладают лучшим, чем у породистых собак, здоровьем)
Август 2021
1 августа, воскресенье - Международный день прощения (дата на 2021 год. Отмечают в первое воскресенье августа); День сестёр (дата на 2021 год. Отмечают в первое воскресенье августа)
3 августа, вторник - Всемирный день арбуза
5 августа, четверг - День нижнего белья; День свежего дыхания; День «Работай как собака» (или «Трудись, как пчёлка», но пожалейте себя хоть немного)
6 августа, пятница - День, чтоб шевелить пальцами ног; Международный день пива (дата на 2021 год. Ежегодный неофициальный праздник отмечают в первую пятницу августа. Возник в 2007 году в Санта-Круз, Калифорния по инициативе Джесси Авшаломова)
7 августа, суббота - День маяка (день работников средств навигационного оборудования побережья крупных водоёмов в виде капитального сооружения)
8 августа, воскресенье - День «счастье есть!» (Happiness Happens Day. Событие отмечается с 1999 под названием «Признайте, что у вас счастливый день»); День «Подбросьте немного цуккини на крыльцо соседа» (для огородников); День дядюшки-гея в США (дата на 2021 год. Отмечается во второе воскресенье августа)
10 августа, вторник - Ленивый день (возможно связано с погодой); День гаражных распродаж (этот вид торговли очень распространён в США); День группы «Дюран Дюран» (британская музыкальная нью-вейв и синти-поп группа, образованная в Бирмингеме в 1978 году)
11 августа, среда - День песочницы; День президентской шутки
12 августа, четверг - День виниловых пластинок (организован некоммерческой организацией США, занимающейся сбором сохранившейся на этих носителях музыки, культуры и звука); День среднего ребенка
15 августа, воскресенье - День релаксации
16 августа, понедельник - День мужской красоты (или День ухода за собой для мужчин); День шутки (какие могут быть шутки?)
17 августа, вторник - День магазинов секонд хенд
18 августа, среда - День плохой поэзии (не отчаивайтесь, если у вас не получается писать красивые стихи - этот праздник для тех, кто хотя бы попытался)
19 августа, четверг - Всемирный день фотографии (основан в 2009 году австралийским фотографом Корске Ара - Korske Ara. Дата выбрана в честь дня, когда французское правительство приобрело патент на дагерротип - ранний фотографический процесс)
21 августа, суббота - Августовский День ресторана (дата на 2021 год. Проводится один раз в сезон в третью субботу февраля, мая, августа и ноября)
22 августа, воскресенье - День «Будь ангелом»
23 августа, понедельник - День «Оседлай ветер»
24 августа, вторник - День Везувия (наиболее известное и губительное его извержение состоялось в 79 году нашей эры); Международный день странной музыки (International Strange Music Day был задуман Патриком Грантом, музыкантом из Нью-Йорка. Цель праздника проста: побудить людей играть и слушать музыку, которую возможно мы ещё не достаточно оценили); День понижения статуса Плутона
25 августа, среда - День примирительного поцелуя
26 августа, четверг - День туалетной бумаги (впервые отмечен в 2015 году); Национальный день собак в США (отмечают с 2004 года. Основан Коллин Пейдж)
27 августа, пятница - День Герцогини (праздник посвящен ирландской романистке Маргарет Вулф Хангерфорд, которая всегда публиковалась под псевдонимом «Герцогиня» в Соединенных Штатах. Это также название ее самого популярного романа, изданного в 1887 году. Маргарет принадлежит популярная фраза - «Красота в глазах смотрящего»); День «Просто потому что» (идея праздника - сделать что-то хорошее и приятное без причины на то); Всемирный день прощения
28 августа, суббота - День галстука-бабочки (Галстук-бабочка не из Франции, как многие думают, а из Хорватии. Французские военные во время Тридцатилетней войны наблюдали, как хорватские солдаты связывали свой галстук, чтобы удерживать воротнички своих рубашек вместе); День гонок мышки вокруг иконки (популярен в среде офисных работников, работающих за компьютером)
30 августа, понедельник - День Слинки (игрушка-пружина, созданная в 1943 году в США Ричардом Джеймсом изначально из металла чёрного цвета, также известна под именем «Андамания» - умеет «шагать» вниз по ступенькам)
31 августа, вторник - День признания франшизы (Франшиза - объект договора франчайзинга. Франчайзинг - вид организации бизнеса, где стороной компании-владельца «франчайзером» позволяется передавать право на продажу товаров/продуктов/услуг компании, за определённую плату, другой стороне); День еды на свежем воздухе
Сентябрь 2021
1 сентября, среда - День корректировки календаря; День Эммы Натт или День оператора в США (в сентябре 1878 года Эмма Натт стала первой женщиной телефонным-оператором, и с этого момента это стало женской индустрией); Всемирный день написания писем
2 сентября, четверг - День «Взгляни ещё раз» (Планируете выбросить старые вещи? Подумайте ещё раз, а может среди них есть то, что можно было бы пожертвовать на благотворительность или подарить друзьям)
3 сентября, пятница - День небоскреба (самый первый небоскрёб был построен в 1885 году в Чикаго. Это было здание страховой компании The Home Insurance Building и имело 10 этажей. Автор проекта — американский архитектор Уильям Ле Барон Дженни. Оно просуществовало до 1931 года)
4 сентября, суббота - Национальный день пикника с автомобилем в США (дата на 2021 год. Отмечают в первую субботу сентября); Международный день бороды (дата на 2021 год. Всемирный праздник бородатых уже традиционно отмечают в первую субботу сентября)
5 сентября, воскресенье - День опозданий (праздник тех, у кого не получается быть пунктуальным)
6 сентября, понедельник - День борьбы с прокрастинацией (Прокрастинация - задержка, откладывание); День чтения книг
7 сентября, вторник - День кружева (история кружева начинается с конца 15-го века в Италии); День «Ни дождя ни снега»
8 сентября, среда - День извинений
9 сентября, четверг - День плюшевого мишки (Президент США Теодор Рузвельт во время охоты в Миссисипи в 1902 году отказался стрелять в маленького медведя. The Washington Post подхватил эту историю и сделал мультфильм про это событие. Владельцы магазина игрушек, Моррис и Роуз Михтом, написали президенту Рузвельту письмо с просьбой разрешить называть свои мягкие игрушки «мишками Тедди». С тех Медведи Тедди стали дико популярными); Международный день судоку (головоломка с числами является латинским квадратом 9-го порядка); День прекрасных чудовищ; День чудесных чудаков (Wonderful Weirdos Day - мероприятия по борьбе со скукой); День тестировщика
10 сентября, пятница - День обмена идеями
12 сентября, воскресенье - День видеоигр («Нимрод» - специальный компьютер, созданный и показанный 5 мая 1951 года на Фестивале в Британии. Он стал вторым компьютером, предназначенным для игры. Игра называлась Nim. Его размеры составляли приблизительно 270 см * 360 см * 150 см. А первым был Берти - 4-метровая машина, представленная годом ранее); Национальный день памяти домашних животных в США (дата на 2021 год. Проводят во второе воскресенье сентября); День «Обними свою охотничью собаку» (дата на 2021 год. Если она у вас есть, то во второе воскресенье сентября самое время вспомнить об этом)
13 сентября, понедельник - День «Не поддавайся суевериям»; День «Обвини кого-нибудь другого» (для тех, кто зациклился на постоянных обвинениях кого-либо); День позитивного мышления; День Роальда Даля (британский писатель норвежского происхождения, родившийся 13 сентября 1916, автор романов, сказок и новелл, поэт и сценарист); День дяди Сэма в США (один из символов Соединённых Штатов, который появился в 1813 году. День дяди Сэма стал официальным праздником в 1989 году. Дата была выбрана - так как «Дядя Сэм» Уилсон, прообраз этого символа, родился именно 13 сентября 1776 года. В Трое, штат Нью-Йорк, в его родном городе, был установлен соответствующий памятник в честь Сема Уилсона); День Супер Марио
15 сентября, среда - Международный день точки (отмечается с 2009 года. История праздника связана с книгой «Точка» английского писателя и художника Питера Г. Рейнолдса, написанная им в 2003 году. Главная героиня этой книги — девочка по имени Вашти. Чтобы доказать своё неумение рисовать, она тыкала карандашом в бумагу. Однако получившиеся маленькие точки и помощь учительницы стали началом сюрпризов и открытий. В реальном мире учителя также стали использовать эту историю, чтобы открыть творческие способности и уверенность среди своих учеников. Один из первых учителей был Терри Шай, с подачи которого зародился этот международный праздник); День фетровой шляпы
16 сентября, четверг - День Мэйфлауэр в США (дата 1620 года, когда корабль Мейфлауэр отплыл из Плимута, Англия, в Америку - Новый Свет. На нём было 102 пассажира - мужчины, женщины и дети. Это был корабль, который привез в Америку первых переселенцев пуритан из Великобритании); День коллекционирования камней; День Play-Doh (ныне популярная в мире игрушка, похожая на глину, была создана в 1955 году школьным учителем Джозефом Маквикером из Kutol Chemicals в Цинциннати, штат Огайо, США. Патент №3167440)
17 сентября, пятница - День Бэтмена (ежегодное празднование, начатое DC Comics 17 сентября 2013 года и годовщина первого появления персонажа, который сначала был напечатан в детективном комиксе № 27 в мае 1939 года. Напомним,что DC Comics одно из крупнейших и наиболее популярных издательств комиксов. Оно было куплено компанией «Warner Bros. Entertainment» в 1969); Международный день «съешь яблоко» (дата на 2021 год. Отмечают в третью субботу сентября)
19 сентября, воскресенье - Международный пиратский день или Международный день пирата (шуточный праздник)
21 сентября, вторник - Всемирный день благодарности (впервые отмечен в 1965 году); День мини-гольфа
22 сентября, среда - День Хоббита в США (отмечается американским обществом Толкина в контексте Недели Толкина. Джон Рональд Руэл Толкин - английский писатель и поэт, переводчик, лингвист, филолог, профессор Оксфордского университета); День «Дорогой Дневник» (ему многие доверяют самое сокровенное)
23 сентября, четверг - День шашек
24 сентября, пятница - Всемирный день против патентов на программы (Брюссель, 2 сентября 2008, Глобальная коалиция из более чем 80 компаний-разработчиков программного обеспечения, ассоциаций и рядовых разработчиков объявила эту инициативу); Национальная неделя микрофильмов в США (отмечая важный вклад, внесенный микрофильмами в повседневную жизнь Америки и достижения в области микрофильмов, Президент Ричард Никсон, по представлению Конгресса в 1972 году, установил Национальную неделю микрофильма)
25 сентября, суббота - День комиксов; Всемирный день мечты; Международный день кролика (дата на 2021 год. Проводят в четвертую субботу сентября); День одного чудесного музыкального хита (основан музыкальным журналистом Стивом Розеном в 1990 году с целью - отдать дань уважения тем, кто прославился всего за несколько минут, а впоследствии «исчез», оставив нам лишь запоминающуюся мелодию)
26 сентября, воскресенье - День Джонни Яблока в США (почти мифическая личность, которая путешествовала по дебрям Америки, распространяя по всюду семена яблони. Чего многие не знают, так это то, что Johnny Appleseed был не просто легендой, а миссионером по имени Джон Чепмен. Он родился в Леоминстере, штат Массачусетс, в 1774 году)
27 сентября, понедельник - День «Обними вегетарианца»; День раздавливания банки (шуточный праздник, возникший в США, с целью выяснить насколько плоско можно раздавить алюминиевую банку)
28 сентября, вторник - День Конфуция (дата на 2021 год. День рождения Конфуция приходится на 27-й день восьмого лунного месяца по китайскому календарю); День «Задай глупый вопрос»
30 сентября, четверг - День грязелечения (использование грязи в лечебных и косметических целях восходит к 16 веку, ко временам Ренессанса)
Октябрь 2021
1 октября, пятница - День CD-плеера (в 1982 году первый CD-плеер, произведенный компанией Sony стал доступен широкому потребителю)
2 октября, суббота - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом (неофициально отмечают с 2008 года. Дата в честь дня рождения Махатмы Ганди); Всемирный день сельскохозяйственных животных; Международный день скромного веселья (дата на 2021 год. Отмечают в первую субботу октября); Всемирный день изготовления открыток (дата на 2021 год. Идея журнала Paper Craft. Отмечают в первую субботу октября с 2006 года); Всемирный день воздушного шарика (первые резиновые шары были изобретены в 1824 году. Сейчас воздушные шары почти гарантированно вызывают у каждого улыбку на лице. А как они лопаются!)
3 октября, воскресенье - День технаря или День техников (работник в области технологий); День признания вирусов (фрагменты ДНК - они являются частью человеческого существования и проникли буквально во всевозможные области нашей жизни); День «Замени обычную лампочку на энергосберегающую» (дата на 2021 год. Экологическое мероприятие проводят в первое воскресенье октября); День грибника (неофициальный праздник грибников и тихая охота...); День дрянных девчонок; День стального алхимика (отмечается любителями манги и аниме)
4 октября, понедельник - День улучшений в офисе
5 октября, вторник - Международный день Джеймса Бонда (начало экранизации в 1962 году); День, чтобы сделать что-нибудь хорошее; День осеннего одиночества
6 октября, среда - День помощника врача (ассистента); День безумного Шляпника (герой из книги «Приключения Алисы в стране чудес»); День «Приди и возьми»
8 октября, пятница - Американский день игры в Touch Tag; День «Посмотри своим страхам в глаза» (они сами могут тебя испугаться); Всемирный день яйца
9 октября, суббота - День любопытных событий (попробуйте обнаружить какое-либо любопытное событие сегодня); День «Возьми своего плюшевого мишку на работу или в школу»
10 октября, воскресенье - День «Обними барабанщика» (отмечается во всем мире, чтобы отдать дань уважения и выразить признательность барабанщикам в музыкальных группах и оркестрах); Всемирный день каши (впервые проведен в 2009 году. Мероприятия организованы для сбора средств на еду и благотворительность, для помощи голодающим детям в развивающихся странах)
11 октября, понедельник - День вечеринки
12 октября, вторник - День моментов разочарования (идея праздника заключена в возможности освободится от застрявших в душе разочарований); День старых фермеров в США
13 октября, среда - Международный день костюма; День без бюстгальтера (отмечают с 2011 года. Женщинам в этот день рекомендуется отказаться от ношения бюстгальтера в качестве средства привлечения внимания и вернуться к вопросам о здоровье молочной железы); Всемирный день зомби
15 октября, пятница - День Ады Лавлейс (английский математик, родилась 10 декабря 1815. Известна прежде всего созданием описания вычислительной машины, проект которой был разработан Чарльзом Бэббиджем. Одна из первых программистов)
16 октября, суббота - День словаря (дата в честь Ноа Вебстера, человека, который считается отцом американского словаря. 1758 год); День бездомной кошки; День Стива Джобса (официальный праздник был установлен губернатором Калифорнии в память об этом великом новаторе, который ушел из мира в октябре 2011 года); День Бриджа или День моста (дата на 2021 год. Проводят в третью субботу октября с 1980 года. Ежегодный однодневный фестиваль в Фейетвилле, округ Фейетт, Западная Вирджиния, США, в честь даты завершения в 1977 году строительства моста через реку Нью-Ривер); День миксиновых (животные семейства бесчелюстных. Живут в водах Мирового океана в тропической и субтропической зоне, предпочитая глубины от 100 до 500 метров, хотя встречаются и на глубине более 1000 метров. На 2016 год известно 6 родов и 78 их видов); День сладостей в районе Великих озёр в США и Канаде (дата на 2021 год. Отмечается в третью субботу октября); День Шефа (День начальника или директора, босса, управляющего менеджера или руководителя)
17 октября, воскресенье - День яркой одежды; День электронных таблиц (отмечают с 2010 года. Это дата, когда была выпущена первая программа электронных таблиц VisiCalc для персональных компьютеров - 17 октября 1979 года); День знаний о кредитах в США (учрежден Американской ассоциацией банкиров, чтобы помочь молодым людям получить доступ к этой возможности)
18 октября, понедельник - День без бороды (всего один день...)
19 октября, вторник - День «Оцените свою жизнь» (это сложнейшая задачка, где может и не быть простых ответов)
21 октября, четверг - День болтовни или День болтуна; День пересчета пуговиц на одежде (если вам нечем заняться); День очистки виртуального рабочего стола на компьютере; День охоты на крылатку в Белизе (проводят в любой день с сентября по май)
22 октября, пятница - Международный день Caps Lock (отмечается с 2000 года по инициативе Дерека Арнольда из Айовы, США. Однажды он решил, что у него, как и у многих других пользователей Интернета, достаточно клавиш, чтобы заявить о себе в сети и создал Caps Lock Day. Цель дня - обратить внимание тех, кто использует стиль печатания в режиме Caps Lock, как чрезмерный и недопустимый для выражения здравомыслия в сети)
23 октября, суббота - День Mole (отмечается среди химиков. Моль - это такое количество вещества, в котором содержится определенное число частиц, равное постоянной Авогадро - 6.02 × 10 в 23-й степени); День iPod (первый iPod был продан 10 ноября 2001 года); День сотворения Земли (условная дата на основе хронологии Ашшера - это хронология истории мира 17-го века, сформулированная из буквального прочтения Ветхого Завета Джеймсом Ашшером, архиепископом Армы и Предстоятелем всей Ирландии); День организатора ток-шоу
25 октября, понедельник - День панк-культуры
27 октября, среда - День свекрови (буквально вторая мама)
28 октября, четверг - День любителей плюшевых животных
29 октября, пятница - День отшельника (быть отшельником для некоторых - это образ жизни); День цемента (или День рождения цемента)
30 октября, суббота - День Франкенштейна (главное действующее лицо романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», а также персонаж множества книжных, драматических и кинематографических адаптаций его сюжета)
31 октября, воскресенье - День увеличения психических сил; День волшебства (держитесь от него подальше)
Ноябрь 2021
1 ноября, понедельник - Мовембер (мероприятие месяца, зародившееся в Австралии, при котором мужчины отращивают усы и в течение месяца делают пожертвования на изучение и борьбу с раком простаты и другими мужскими болезнями); День американских авторов (в 1949 году Министерство торговли США объявило его официальным праздником)
2 ноября, вторник - День поиска кругов (они повсюду...)
4 ноября, четверг - День дорожного регулировщика; День здравого смысла (большая редкость в наши дни); День Тутанхамона (это было около 3000 лет назад. Он стал правителем Египта в возрасте 9 лет, а умер в возрасте 19 лет. 4 ноября 1922 года его гробница была открыта, а обнаруженное там было почти в целости и сохранности); День качественной работы
6 ноября, суббота - День саксофона; День перемещений без компаса (к примеру, по положению солнца и звезд)
7 ноября, воскресенье - День нулевых задач (дата на 2021 год. Отмечают в первое воскресенье ноября); День, когда мужчины готовят обед
8 ноября, понедельник - День рентгеновских лучей (напомним, что они были обнаружены случайно); День человека, которого считают неспособным к обучению (дата Dunce Day в честь средневекового ученого Иоанна Дунса Скота из Шотландии, который скончался 8 ноября 1308 г. Он полагал, что шляпы в форме конуса увеличивают учебный потенциал)
10 ноября, среда - День телефонного кода (территориальные телефонные коды впервые появились в 1940-х годах в лабораториях AT&T и Bell и должны были решить проблему нехватки телефонных номеров для США и Канады); День незабудки; День скороговорки
11 ноября, четверг - Всемирный день оригами
12 ноября, пятница - День молодых читателей
13 ноября, суббота - День Сэди Хокинс (в США праздник возник из мультика "Lil Abner Cartoon" 1930-х годов. Идея - устраиваются догонялки и если девушка ловит своего мужчину, он должен жениться на ней)
14 ноября, воскресенье - День «Расслабься и сияй»
17 ноября, среда - День экскурсии
19 ноября, пятница - День «Удачного дня»; Всемирный день туалета
20 ноября, суббота - Ноябрьский День ресторана (дата на 2021 год. Проводится один раз в сезон в третью субботу февраля, мая, августа и ноября); День абсурда (не дадим ему никакого шанса!); День «Дай своему ПК красивое имя»; Прекрасный день (песня группы U2 называется Beautiful Day, также есть песня The Beach Boys «Это прекрасный день». Счастливого Вам и прекрасного Дня!)
21 ноября, воскресенье - День без музыки; День «Используйте меньше материала» (мероприятия праздника направлены на сохранение окружающей среды); День фальшивых признаний (повод напомнить о том, какие беды они приносят); Всемирный день приветствий
22 ноября, понедельник - День прогулки на автомобиле (если есть такая возможность); День «Начни свою собственную страну» в США (отмечается с 1939 года)
23 ноября, вторник - День Фибоначчи (Леонардо Пизанский был первым крупным математиком средневековой Европы)
24 ноября, среда - День своего уникального таланта
25 ноября, четверг - День напоминания о покупках (а может не надо?)
26 ноября, пятница - День без покупок
27 ноября, суббота - День булавки и иголки
28 ноября, воскресенье - День Красной Планеты (День Марса отмечают в день запуска космического корабля Mariner, который состоялся в ноябре 1964 года. Уже 14 июля 1965 года он находился в 6,118 милях от Марса); День «Сделай себе собственную голову» (для этого подойдёт глина, папье-маше, рисунок. Главное помнить, что одна голова - хорошо, а две - лучше)
29 ноября, понедельник - День зубочистки; День электронного поздравления; День Сквэр-данс (народный танец, который появился в США); День «Добро пожаловать»
Декабрь 2021
3 декабря, пятница - День крыши над головой (цените это); День «Сделай подарок своими руками»
4 декабря, суббота - День ношения коричневой обуви (если таковая имеется); День списка для Санты в США (не увлекайтесь, поберегите старичка); День заказов подарков Деду Морозу
5 декабря, воскресенье - День ванны (хотя многие предпочитают душ); Международный день ниндзя (другое название синоби-но-моно — разведчик-диверсант, шпион, лазутчик и наёмный убийца в средневековой Японии. Праздник отмечается с 2004 года по инициативе веб-сайта Ninja Burger)
6 декабря, понедельник - День варежки; Международный фестиваль свитеров (веселый неофициальный рождественский праздник, посвященный моде); День «Не носи чужую обувь» (идея - напоминание о правилах личной гигиены)
8 декабря, среда - День хора или День хорового пения; День «Возьми к сведению» (иногда очень полезно брать что-то полезное к сведению. Это праздник в честь этого обстоятельства)
9 декабря, четверг - День рождественской открытки (напоминание и призыв, ведь уже скоро Рождество); Всемирный день техно (дата в честь американского музыканта, работающего в музыкальном жанре Детройт-техно и электро - Хуана Аткинса, который родился 9 декабря 1962 года. Он стал одним из первопроходцев в техно-музыке)
12 декабря, воскресенье - День пуансеттии или молочая красивейшего (родина растения, цветка — тропическая Мексика и Центральная Америка. Он был обнаружен в 1828 году Джоэлем Робертсом Пуансеттом); День звонка в колокольчик (США)
13 декабря, понедельник - День скрипки; День рождественского свитера (самое время себе его подобрать)
14 декабря, вторник - Всемирный день обезьян (Неофициальный международный праздник был создан художниками Кейси Горе и Эриком Милликиным, чтобы распространять знания о животных и проявлять к ним заботу и любовь)
15 декабря, среда - День пастуха кошек (праздник для всех, кому приходится сталкиваться с разочарованием от попыток управлять неуправляемым)
16 декабря, четверг - День всего, что покрыто шоколадом
19 декабря, воскресенье - День вечнозеленых растений
20 декабря, понедельник - День радостной песни
21 декабря, вторник - День фонарика; День вздора (праздник задуман с целью дать возможность выразить любые разочарования); День, чтоб посмотреть на светлую сторону
23 декабря, четверг - День корней (праздник родословия); День внутреннего света (светский праздник, который фокусируется на «позитивных, светских человеческих ценностях разума, сострадания, человечности и надежды»); Фестивус (Festivus - светский праздник, как альтернатива коммерциализации рождественского сезона)
26 декабря, воскресенье - День нытика (праздник поддержки тех, кто излишне опечален); День благодарственной записки
27 декабря, понедельник - День вырезания снежинок
28 декабря, вторник - День игры в карты (считается, что игра в карты впервые появилась в Китае)
29 декабря, среда - День «Тик Так» (праздник призывает нас максимально использовать время для выполнения тех задач, которые могут быть выполнены за это время)
31 декабря, пятница - Неудачный день (искренне желаем вам удачи - избавляйтесь от неудач); День без перерывов (и всё же попробуйте); День окончательных решений
Январь 2022
1 января, суббота - День взятия обязательств (Я сделаю. Я буду. Я обещаю. Я кля... Отмечается с 1960); День первой ноги (а с какой ноги вы начинаете Новый год?); День моржа в Канаде и США (Polar Plunge Day - традиция купания в ледяной воде); День последней буквы (праздник для людей, чье имя или фамилия начинаются с последней буквы. Большинство процессов в системах организаций используют алфавитную сортировку в качестве стандарта. Это означает, что люди, чье имя или фамилия начинаются с последней буквы всегда попадают в последнюю очередь. Это мероприятие, чтоб их поддержать)
2 января, воскресенье - Национальный день профитролей и Национальный день шведского стола в США (профитроли - небольшие, но очень вкусные кулинарные изделия французской кухни из заварного теста с различными начинками); Кошачий новый год (отмечают с 2016. Идея Тома и Рут Рой, США. Они искренне хотели, чтобы у кошек был свой особенный новогодний праздник); День новых идей (поделитесь своей идеей с окружающими и посмотрите, на сколько успешной она может быть в их глазах); День научной фантастики; Национальный день безопасности путешествий домашних животных в США
3 января, понедельник - Фестиваль сна (неофициальное мероприятие для нормализации режима сна после бурной встречи Нового года); День против унижения; День соломинки
4 января, вторник - День поп-музыки; День мелочей (всякие мелочи и пустяки иногда очень важны)
5 января, среда - День бросания кексов (с 1995 года в Маниту Спрингс, округ Эль-Пасо, штат Колорадо, США проводится ежегодный турнир по брасанию кексов - Fruitcake Toss)
6 января, четверг - День яблони; День обнимашек
7 января, пятница - День Дистаффа или День прялки (Distaff Day - один из многих неофициальных праздников в католических странах, возник в средневековье, отмечал день возвращения к работе после рождественских праздников. Также Fęte de la quenouille или lei fieloua в Провансе); День окаменелостей (мероприятия дня посвящены увлекательному сбору разных камней)
8 января, суббота - День Аргайла (узор из ромбов или квадратов, расположенных в шахматном порядке и образующих параллельные и поперечные полосы разных цветов. Термин происходит от имени шотландского клана Кампбел в графстве Аргайл); День пузырьковой ванны (пузырьковые ванны были популярны до тех пор, пока не придумали ванны с мылом на основе поверхностно-активных органических веществ и средств); День вращения Земли (в 1851 году французский физик Леон Фуко впервые наглядно продемонстрировал в этот день, как вращается наша планета, подвесив наполненный свинцом латунный шар с вершины Пантеона в Париже); День заразительного смеха (отмечают с 1981 года. Идея Джоан Уайт из Сиракуз, штат Нью-Йорк, США); День сторожа; День красоты и поэзии в работе; День рассказов о своём рабочем дне
9 января, воскресенье - День статического электричества; День игры в Бога (мы знаем, что Бог добрый. Мероприятия дня предполагают каждому участнику сделать что-то одновременно хорошее, особенное и бескорыстное)
10 января, понедельник - День признательности комнатным растениям (был учрежден сетью Gardener’s Network, что дало официальную возможность напомнить людям о преимуществах комнатных растений, например, исследование 2009 года показало, что запах лаванды может эффективно снизить частоту пульса в стрессовых ситуациях); День своеобразных людей (в честь уникальности, необычности, странности и причудливости человека); Сэйдзин-но хи или День совершеннолетия или Церемония для взрослых в Японии (дата на 2022 год. 成人の日 или 成人式 — государственный японский праздник, который отмечается во второй понедельник января. Напомним, что совершеннолетие в стране наступает в 21 год); День чёрного шоколада
11 января, вторник - День "Узнай свое имя на азбуке Морзе" (11 января 1838 года Самюэль Морзе и Альфред Вейл вместе провели первую публичную демонстрацию электрического телеграфа); День дружеских секретов; День бзызгов из лужи (прыгая в лужи и брызгая на своих друзей - некоторые находят повод повеселиться)
12 января, среда - День сказочно диких людей (неофициальный праздник современных дикарей); Международный день "поцелуй рыжего" (отмечают с 2008 года. Впервые появился в США)
13 января, четверг - День «Сделай свою мечту реальностью»; День резиновой утки (впервые резиновые игрушки появились ещё до Первой мировой войны и имели форму разнообразных животных, но некто стал первым, кто запатентовал конструкцию этих замечательных игрушек. Заявка была заполнена 18 апреля 1925 г. и утверждена 8 мая 1928 г. Был выдан Патент № 1 668 785 Лоуренсу Лэндону Смарту из Йонкерса, Нью-Йорк, США. В 1933 Burgess L. Gordon Jr. из Филадельфии, штат Пенсильвания объединил концепцию «Утка», «Резина», «Игрушка» и «Ванна»); Национальный день гиперчувствительности во Франции (Journée nationale de l'hypersensibilité)
14 января, пятница - Очисти свой рабочий день (неофициальный праздник приведения своего рабочего места в порядок); День очаровательной одежды для своего любимца (для животного); Праздник осла (в честь ослика, на котором Мария, Иосиф и маленький Иисус уехали в Египет. Впервые отмечен в 11-м веке); День организации домашнего уюта
15 января, суббота - День шляпы или День головного убора
16 января, воскресенье - День Дракона (этот день посвящен исследованиям культурного значения дракона для истории в обществе по всему земному шару от Европы до Азии); День «Ничего» (впервые появился в 1973 году по инициативе газетчика Гарольда Пуллмана Коффина в США. Цель дня - предоставить людям хотя бы один день, в котором они могут просто посидеть, не отмечая и не чествуя ничего); Всемирный день снега
17 января, понедельник - День канатной дороги (в начале 1871 года уроженец Великобритании, американец Эндрю Смит Халлиди получил первый патент на канатную дорогу); День прощения себя за невыполнение своих новогодних обещаний; Грустный понедельник (дата на 2022 год. Отмечают в третий понедельник января, который многие считают самым удручающим днем в году. Традиция с 2005 года. Идея туристической компании Sky Travel)
18 января, вторник - День тезауруса (тезаурус - cловарь, стремящийся дать описание лексики языка во всём его объёме и полноте. Термин «тезаурус» происходит от латыни и буквально означает «клад», «сокровищница». Дата праздника приурочена ко дню рождения Питера Марка Роже - 18 января 1779 года. Он сделал своей целью жизни создание специального словаря для философов); День Винни Пуха (праздник был создан, чтобы почтить автора детских книжек-историй, который создал Винни-Пуха и его друзей. Алан Александр Милн родился 18 января 1882 года в Хампстеде, Лондон, Великобритания)
19 января, среда - День консервной банки (британский торговец Питер Дуранд запатентовал консервную банку в 1810 году)
20 января, четверг - День видеокамеры (в этот день в 1982 году компания Sony Electronics впервые представила видеокамеру на открытом рынке. Напомним, что в этом году и до 1995 главой корпорации Sony стал японский предприниматель и музыкант Норио Ога, сменивший на этой должности Акио Мориту)
22 января, суббота - Национальный день ответов на вопросы вашей кошки в США (в этот день любители этих животных уделяют некоторое время в попытке выяснить, какие вопросы задает их кошка); День празднования Жизни
23 января, воскресенье - День почерка или День ручного письма (идея американской Ассоциации производителей пишущих инструментов в 1977 году); День измерения своей ноги
24 января, понедельник - День пивной банки (традиция хранить пиво в алюминиевой банке впервые появилась в 1935 году); День хохота (громкий, сильный и продолжительный смех, от которого иногда сводит живот); День комплимента (прекрасная возможность сказать кому-нибудь что-то позитивное)
25 января, вторник - День исключительно для себя; День Роберта Бернса в Шотландии и Великобритании (Шотландский поэт, фольклорист, автор многочисленных стихотворений и поэм - Бернс, родился в этот день в 1759 году); Международный день веселья на работе; День наоборот (особенно популярен среди детей, наслаждающихся тем абсурдом, когда вы говорите задом наперед)
26 января, среда - День обмена семенами (садоводы собираются вместе и обмениваются семенами своих лучших растений. Первый официальный праздник состоялся 26 января 2006 года в Вашингтоне, округ Колумбия, США); День тараканьих бегов в Австралии (в мероприятиях представлены 14 различных типов гонок, в том числе гонка со шпилем)
27 января, четверг - День системы управления рабочим временем (дата появления системы Punch Clock в США)
28 января, пятница - День воздушно-пузырьковой пленки (гибкий прозрачный полиэтиленовый материал, поверхность которого равномерно покрыта небольшими выступами, заполненными воздухом. Изобретена для транспортировки двумя инженерами: Альфредом Филдингом и Марком Чаванном в 1957 году); День Казу (казу - американский народный музыкальный духовой инструмент, применяемый в музыкальном стиле скиффл. В 1840 году его придумал Alabama Vest, Макон, Джорджия, а сделал немецкий часовой мастер Таддеус фон Клегг)
29 января, суббота - День скряги (каждый имеет право на праздник); День пазла или головоломки; День изобретения автомобиля или Всемирный день автомобиля
30 января, воскресенье - День глупых сообщений автоответчика (их вполне можно сделать более весёлыми)
31 января, понедельник - День «с ног на голову» (посвящен времени, когда некоторые общественные правила переворачиваются с ног на голову, а ранее запретное становится общепринятой нормой); День «Обними экономиста» (день признания важности их работы); День вдохновения искусством
Февраль 2022
1 февраля, вторник - День жевательной резинки (или День жвачки); День конфетных украшений; День «На работе нагишом» (весёлая идея американки Лизы Канарек для работающих в удалённом режиме из дома); День без политики (а такое вообще возможно?)
2 февраля, среда - День тонких блинчиков; Всемирный день гавайской гитары («Jumping Flea» - наколенная слайд-гитара придумана португальцами где-то в 1880-х годах)
3 февраля, четверг - День значительного рывка (в основе праздника лежит идея окончательного разрыва крайне плохих и тупиковых отношений с кем-либо); День, когда умерла музыка (3 февраля 1959 года легендарные американские рок-музыканты Бадди Холли, Ричи Валенс и «Большой Боппер» Дж. П. Ричардсон погибли в авиакатастрофе возле Клир-Лейк, штат Айова, США)
4 февраля, пятница - День вакуума (по одной версии идея принадлежит ученым, создавшим разряженное пространство. По другой - домохозяйке, пылесосившей свой дом); День искренней благодарности почтальонам или День почтальона в США; Национальный день красной одежды в США (дата на 2022 год. Отмечают в первую пятницу февраля)
5 февраля, суббота - День мороженого на завтрак (или День завтрака мороженым. Дата на 2022 год. Отмечают в первую субботу февраля); День монарха (данаида монарх — вид бабочек из семейства нимфалид. Одна из самых известных бабочек Северной Америки)
6 февраля, воскресенье - День хромой утки («хромая утка» - это термин, используемый для описания избранного должностного лица, которое уходит с поста и больше не несет ответственности перед своим избирателем)
7 февраля, понедельник - День балета (балет зародился во времена Ренессанса в Италии и Франции); День приветствий в адрес надоедливых соседей
8 февраля, вторник - День воздушных змеев (воздушные змеи приносят радость с 5-го века и появились сначала в Китае); День «засмейся и разбогатей»; День Оперы (опера привлекает публику с шестнадцатого века); День электронного ящика (отмечают с 2012 года)
9 февраля, среда - День чтения в ванной; День зубной боли (очень важно научиться заботиться о наших зубах так, чтобы её никогда не было)
10 февраля, четверг - День Плимсолла (британский политик и общественный деятель Сэмюэль Плимсолл - изобретатель «Линии Плимсолла» — минимальной безопасной высоты надводной части борта для различных типов судов); День зонтика (самый старый зонт датирован 21 годом нашей эры, родом из Древнего Китая); День «Дайте имя своему автомобилю» (для владельцев авто)
11 февраля, пятница - День белой рубашки (он знаменует собой окончание профсоюзной забастовки работников General Motors в 1937 году, которые выступили за более справедливые условия труда, надев белую рубашку); День «Не плачь по пролитому молоку»; День «Убирайся со своей гитарой» (многим знаменитым бардам приходилось слышать эту фразу. Этот праздник в честь тех, кто стремиться освоить аккорды); День очистки внутренностей компьютера (Когда в последний раз вы чистили свои вентиляторы и материнскую плату?); День счастливого одиночества; День заведения друзей
12 февраля, суббота - День внеземной культуры (если она существует, то мы уже готовы)
13 февраля, воскресенье - День поменять имя (если оно не устраивает, возможно другое будет более подходящим); День безумной любви к себе
14 февраля, понедельник - День донора (включая доноров органов); День колеса обозрения (идея аттракциона возникла приблизительно в 1600-х годах)
15 февраля, вторник - День бегемота
16 февраля, среда - День инноваций; День одолжений ворчуну
18 февраля, пятница - День батарейки
19 февраля, суббота - Февральский День ресторана (дата на 2022 год. Проводится один раз в сезон в третью субботу февраля, мая, августа и ноября); Международный день перетягивания каната (это соревновательный вид спорта, но в 1920 году он был изъят из перечня Олимпийских игр...)
20 февраля, воскресенье - День «Полюби своё домашнее животное»; День толстовки с капюшоном (и суровая зимняя погода нестрашна)
22 февраля, вторник - День прогулки с собакой (праздник тех, кто выгуливает своих любимых питомцев на природе); День скромности; День одной задачи (среди множества ежедневных задач, можно выбрать всего одну и решить её основательно); Всемирный день стерилизации домашних животных (дата на 2022 год. Всемирный день кастрации домашних животных ежегодно проводится в последний вторник февраля)
23 февраля, среда - Международный день печенья для собак (первые собачьи бисквиты были разработаны в середине 19 века американским производителем Джеймсом Спраттом); День тенниса или День игры в теннис; День кёрлинга (Кёрлинг - командная шотландская спортивная игра на ледяной площадке, разработанная в 1500-х годах)
25 февраля, пятница - День пистолета (Самуэль Кольт изобрел револьвер - пистолет с несколькими камерами для пуль. Он запатентовал его в Европе в 1835 году и в Соединенных Штатах в 1836 году - патент №138)
26 февраля, суббота - День персонального шеф-повара (может вы сами себе готовите и это ваш собственный праздник); День карнавала (карнавалы помогают расслабиться и избавиться от многих стрессов. Этот день в честь этого явления); День «Расскажи сказку» в США; Открой ночь с "той бутылкой" (дата на 2022 год. Шуточный праздник отмечают в последнюю субботу февраля)
27 февраля, воскресенье - День «И ежу понятно» (в основе идеи лежит концепция простоты. Праздник был создан Адриенном Сиу Куперсмитом - «Главный эвентолог Америки» - для журнала Insight - Вашингтон, округ Колумбия в августе 1995 года, и «главным эвентологом в истории мира» по версии The Chicago Tribune - Чикаго, штат Иллинойс, 2001 год); День «Сделай что-то во благо других, даже если тебе это неудобно»
28 февраля, понедельник - День флориста или День цветочного дизайна (это официальный праздник в США - губернатор Массачусетса Уильям Ф. Уэлд провозгласил этот день в 1995 году - повод для признания таланта и вклада флористов); День публично спящего или День сна в публичном месте (иногда не стоит стесняться и просто отдохнуть); День зубной феи
Март 2022
1 марта, вторник - Всемирный день комплимента (возник после развития успеха Национального дня комплиментов в Нидерландах); День защиты лошадей (впервые отмечался в 2005 году. Основан американцем Коллином Пейджем, экспертом по образу жизни домашних животных и специалистом по их поведению); День планировки отпуска (любые каникулы могут стать интересными и отличным способом провести неделю-две на отдыхе); День «Поделись улыбкой»; Национальная неделя прокрастинации в Великобритании (цель - оставить ненужные задачи на более позднее время, обеспечение умственной и эмоциональной разгрузки, способствовать снижению стресса и беспокойства); Начало месяца «Театр на всю жизнь» в США
2 марта, среда - День старых вещей (или День как обычно); День Теодора Сьюза Гайзеля (знаменитый американский писатель и автор детских рассказов, поэт и карикатурист родился в 1904 году)
3 марта, четверг - Всемирный день «пятой точки» (идея праздника принадлежит Каре Китти Блэр, Рею Вудбунсу, Мелиссе Бензингер и появилась в 2012 году); День тезки; Праздник цветения персика в Японии; День «Я хочу, чтобы ты был счастлив»; День «Что, если бы у кошек и собак были пальцы, как у людей?»
4 марта, пятница - День Святого Эксперимента (этот день для неверующих, которым предлагается хоть в чем-либо по настоящему довериться Богу и проверить результат этого эксперимента); Международный день индустрии скрапбукинга (скрапбукинг или скрэпбукинг — вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов); День интересных фактов о вашем имени (несомненно каждое имя имеет богатую историю); День мини - юбки (создательницей мини-юбок считается англичанка Мэри Куант — британский дизайнер и модельер одежды, представившая её в 1965 году. С середины 1960-х годов появились даже микроюбки. Вся разница в том, как их носить)
5 марта, суббота - День уникальных имен (отмечают с 1997 года); Паранормальный день (ну не каждому ведь дню быть нормальным?); День многогранной личности
7 марта, понедельник - День дудла (Doodle - своеобразные рисунки по случаю знаменательных событий. К примеру, в 2004 году Doodle Day стал всемирным мероприятием по сбору средств на исследования и поддержку эпилепсии); День быть услышанным (не исключено, что именно сегодня наконец вас услышат, те к кому вы буквально взываете)
8 марта, вторник - День отчества (есть день имени или именины, а этот праздник в честь вашего отчества, имени вашего отца); День трудящихся женщин
9 марта, среда - День Барби (игрушка Барби впервые дебютировала 9 марта 1959 года на Американской международной ярмарке игрушек в Нью-Йорке); День искусственных зубов (стоматология помогает нам жить); День преодоления (иногда нужно что-то просто преодолеть)
10 марта, четверг - Международный день волынки; Национальный день Марио в США (National Mario Day - сокращенная дата, M-A-R с одним нолем, выглядит как имя Mario); День проверки батареек (множество ваших устройств работают на батарейках. Пришло время их проверить); Международный день удивительности; День тормозка
11 марта, пятница - Всемирный день сантехника (и Всемирный день сантехники. Проходит под эгидой Всемирного совета по сантехнике - the World Plumbing Council); День степлера (степлер - устройство для скрепления листов бумаги металлическими скобам); День инструментов (в любом хозяйстве они незаменимы)
13 марта, воскресенье - День Кена (дата, когда в 1961 году на сцене впервые появился давний друг Барби - Кен Карсон, который был представлен его создателями Mattel на ярмарке игрушек); День драгоценностей (ещё один повод подарить или получить в подарок украшения); День наушников (очень полезные устройства); День зонтиков открытых в помещении (так часто приходится делать, когда его надо высушить)
14 марта, понедельник - Международный день задавания вопросов (отмечают в день рождения Альберта Эйнштейна. Одна из его знаменитых цитат гласит: «Важно не перестать задавать вопросы»); День мотыльков; День знаний о бабочках; Международный день числа «Пи»
15 марта, вторник - День абсолютно невероятных детей; День Брута или День против предательства; День ошеломлённости; День, когда всё идёт не так; День правдивых признаний; Мартовские иды
16 марта, среда - День квилтинга (это популярное ремесло и искусство - вышивка, апликация, пэчворк, стёганая ткань — прошитые насквозь два куска ткани, между которыми находится слой ватина или другого нетканного материала); День «Все, что вы делаете - это правильно»; День губ; День Святого Урхо (пародийный праздник, посвященный финской культуре отмечают финские американцы и финские канадцы)
17 марта, четверг - День канюков или День стервятников (своеобразный День падальщиков. К примеру, в США они охраняются Законом о договоре о перелетных птицах 1918 года. Исчезновение этих птиц может иметь каскадные негативные воздействия в экосистеме и для здоровья человека); День Святого Патрика
18 марта, пятница - День неловких моментов; День «Прости своих родителей»; День высшей жертвы (тень тех, кто отдал свою жизнь во благо других); Международный день сна
20 марта, воскресенье - Всемирный день повествования (посвящен искусству устного повествования); День снеговика (если вам удалось его сделать зимой - посмотрите, как он себя чувствует сейчас); День инопланетных похищений (будьте осторожны); День «Поцелуй свою невесту»; День предложений; День «Не хочешь ли стать моим соседом?»; Международный день счастья
21 марта, понедельник - День памяти (праздник способности к запоминанию); День аромата или День приятных запахов; День вежливости и вежливых манер; День родителей одиночек
22 марта, вторник - День «Ты молод на столько - на сколько себя чувствуешь»; Международный день безделья (отмечают с 1976. Идея Моники Меллер Дюфур из США. Цель - просто наслаждаться каждым моментом жизни)
23 марта, среда - День щенка (впервые отмечен в США); День почти столкновения (дата в честь 23 марта 1989 года, когда большой астероид пролетел около Земли на расстоянии всего в 500 000 миль или 804672 км - это действительно очень близко!)
25 марта, пятница - День чтения Толкина (праздник организован Толкиенским обществом с 2003 года)
26 марта, суббота - День «Придумай свой праздник»
27 марта, воскресенье - Национальный день Джо в США (шанс сменить имя хотя бы на один день); День задорной песни в стиле кантри
28 марта, понедельник - День сорняков (оцените живучесть этих растений, ну, и объём работ перед прополкой); День еды на палочке (это может быть не только мороженное)
29 марта, вторник - День фокусника - иллюзиониста или Праздник дыма и зеркал; День, когда Ниагарский водопад высох (обычно через него проходит 3160 тонн воды в секунду, но 29 марта 1848 года из-за ледяных заторов реки он на время перестал быть водопадом совсем)
30 марта, среда - День карандаша; День «Всё под контролем» (вы уверены?); День прогулки в парке
31 марта, четверг - Международный день декольте; День горелки Бунзена (Горелка Бунзена была изобретена в 1854 году из-за необходимости более чистого и горячего пламени, которое можно было бы использовать в лабораторных экспериментах); День мелков Crayola в США (их компания стала производить с 1903 года); Международный день «Уволься с надоевшей работы»
Апрель 2022
1 апреля, пятница - День одного цента в США (монета в один цент была введена в обращении в Соединенных Штатах с 1793 года); День «Чтение - это весело»; Международная неделя Pooper Scooper (проводят 1-7 апреля. Pooper-scooper, или совок, - устройство, используемое для сбора фекалий животных в общественных местах); День плетеного кружева (численное и сколочное плетеное кружево появилось на рубеже 15-16 веков в Италии. Во Франции производство кружев стало развиваться с середины 17 века); 1 Апреля - День Смеха!
2 апреля, суббота - День примирения (помиритесь, наконец, с теми, с кем в ссоре); Каждый день - День Тэга (дата на 2022 год. Мероприятие Every Day is Tag Day проводят в первую субботу апреля)
3 апреля, воскресенье - День «Не ходи на работу, если это не весело»; День поиска радуги; День твида (шотландский материал - фактурная шерстяная ткань, обычно довольно тяжёлая, с небольшим ворсом)
4 апреля, понедельник - Всемирный день крысы; День витамина С; День «Обними газетчика» (новостные журналисты тоже иногда нуждаются в нашей поддержке); День «Обойди стороной» (или День хождения вокруг да около); День «Скажи неправду» (на любителя)
5 апреля, вторник - День «рискни» (отнеситесь к группе консерваторов с улыбкой); День изучения карты дорог (иногда очень полезное занятие); День чистой кармы (идея Эмбера Николя Дилгера в 2005 году. Цель мероприятий заключается в продвижении переработки и повторного использования отходов); День - пешком на работу (чисто для прогулки, если это вас не утомит); Национальный день одуванчиков в США (неофициальный праздник)
7 апреля, четверг - Международный день бобра (известно, что самая большая бобровая плотина находится в Национальном парке Вуд Буффало, Альберта, Канада. Она имеет длину 850 метров); День без работы по дому
8 апреля, пятница - День всего нашего; День «Нарисуй птичку» (проводят как акцию пацифизма); День любителей зоопарка
9 апреля, суббота - День антиквариата; День «Назови себя как хочешь» (или День «Дай себе имя»)
10 апреля, воскресенье - День гольфиста (Гольф — спортивная игра, в которой гольфисты соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, пытаясь пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов); Международный день булавки
11 апреля, понедельник - День Парикмахерского квартета (стиль вокальной популярной музыки, возникший ещё во времена Шекспира. 11 апреля 1938 года в Талсе, штат Оклахома, было основано Общество Encouragement of Barbershop Quartet Singing для сохранения и поощрения пения квартетных парикмахерских в Америке); День памяти музыки на кассетных носителях или День восьмитрековой ленты (праздник берёт своё начало с шестидесятых - семидесятых годов прошлого века); День подводной лодки (первое устройство для погружения было построено Корнелиусом Дреббелем в 1620 году для английского короля Джеймса I, которого интересовало погружение в Темзу. 11 апреля 1900 года американское правительство спустило на воду свою первую подводную лодку - USS Holland)
12 апреля, вторник - День большого ветра (12 апреля 1934 года сотрудники метеостанции Маунт-Вашингтон зафиксировали самый сильный наземный ветер. Его скорость была 231 миль в час или 371,75 км/ч); День прогулки на дикой стороне (идея праздника заключена в том, чтобы дать себе возможность выйти за рамки собственных стереотипов ради жизни и развития); День доброты к юристам (дата на 2022 год. Be Kind to Lawyers Day отмечается во второй вторник апреля. Этот неофициальный праздник возник по инициативе Стива Хьюза, американского эксперта по коммуникациям, в 2008 году. Дата празднования - второй вторник апреля, установлена потому что выпадающий день всегда находится между первоапрельским днем смеха и налоговым днем - Tax Day, в Соединенных Штатах)
13 апреля, среда - День эрудита (13 апреля - день рождения Альфреда Баттса, изобретателя игры «Эрудит»)
14 апреля, четверг - Международный день моментов смеха (смех - лучшее лекарство и праздник фокусируется на смехе как способе снять стресс); День «Посмотри на небо» (цель - расширить свои горизонты); День высоких достижений (предлагается сделать нечто позитивно более значительное, на что ранее вы не решались); Это отстойный день (спонсор праздника организация That Sucks LLC. Идея - отвергнуть всё, что ужасно и неправильно в мире)
15 апреля, пятница - День резиновой тёрки (Джозеф Пристли открыл эти полезные свойства ластика в 1770 году. Он использовал куски резины, импортированные из Бразилии. Затем в 1858 году Хайман Липман из Филадельфии, штат Пенсильвания, запатентовал карандаш с ластиком на конце); День безумной догадки (идея Джима Барбера, автора 18 книг из США, имеющего яркую карьеру профессионального спикера и оратора); День кочегара (отмечается весной, по окончании отопительного сезона. Все смены собираются в котельной, гасят котлы и начинают праздновать. Это условная дата. Дату начала и окончания отопительного сезона решают местные власти и она не позже 30 апреля, если средняя температура воздуха на протяжении 3 дней была выше +8)
16 апреля, суббота - День Foursquare или 4sqDay (придуман Нейтом Бонилья-Уорфордом, оптиком из Тампы, штат Флорида США, 12 марта 2010 года. Четвертый месяц и 16-е число, равное сумме четырех квадратов. Идея акции пришла к нему, когда Нейтон «думал о новых путях для продвижения своего бизнеса». Сначала FitBy4sqDay стал квестом от четырех пользователей, стремящихся достичь новых целей и жить более здоровым образом жизни, но явился отличной возможностью для усиления местного бизнеса. Это стало возможным за счет организации всевозможных скидок и акций на продукты и услуги, чтобы расширить круг своих клиентов); День пижамы на работе (идея - ослабить напряжение, которое вызывает постоянное следование дресс-коду на рабочем месте); День аукционистов (дата на 2022 год. Отмечают в третью субботу апреля, а профессия появилась более 2000 лет назад); Национальный день щекотки в США
17 апреля, воскресенье - День летучей мыши (некоторые виды летучих мышей находятся на грани исчезновения); День бла бла бла (в этот день предлагается, вместо разговоров сделать то, что постоянно откладывается); День Форд Мустанга (впервые ставший легендарным Ford Mustang был представлен миру в апреле 1964 года); День поэзии хайку (два мастера, благодаря которым хайку в превратилась в самостоятельную форму искусства - Мацуо Басё и Уэсима Оницура. Эта поэзия стала жанром традиционной японской лирической поэзии вака); День кикбола (похожая на бейсбол спортивная игра, изобретённая в США в первой половине 20-го века); День танцующей коровы в Дании (дата на 2022 год. Проводят в третье воскресенье апреля)
18 апреля, понедельник - Всемирный день радиолюбителя (неофициальный праздник. Именно в этот день в 1925 году в Париже был создан Международный союз радиолюбителей); Международный день пиццы; День независимости владельцев домашних животных (идея праздника в том, что владельцы домашних животных имеют право хотя бы один день в году быть независимыми от своих питомцев); День «Дай пять» (праздничное приветствие друг друга хлопком ладош); Поливальный понедельник (дата на 2022 год. Шуточный праздник в понедельник после Пасхи, когда по народным традициям принято обливать девушек водой и проводить волочебный обряд. Обычай существует в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Воеводине и в некоторых районах Западной Украины); Национальный день велоцираптора в США
19 апреля, вторник - Всемирный день велосипеда (cобытия первой поездки под действием LSD 19 апреля 1943 года - дата «Дня велосипеда». Доктор Альберт Хофманн преднамеренно, первым из людей, принял 250 микрограмм ЛСД. Скоро эффект стал настолько силён, что Альберт не мог более составлять связные предложения и, наблюдаемый своим ассистентом, уведомлённым об эксперименте, отправился на велосипеде домой. Во время поездки он ощутил эффекты ЛСД, тем самым сделав этот день датой первого в мире психоделического опыта с ЛСД); День чеснока или Чесночный день; День сушки белья на верёвке (отмечают с 1995 года. Впервые появился в США); День поэзии и творческого мышления
21 апреля, четверг - День «Бульдоги прекрасны» (по крайней мере, так принято считать именно в этот день. Эта порода собак связана с азиатским мастифом, который, согласно историческим записям, жил в Месопотамии уже около 4000 года до н.э.)
23 апреля, суббота - Международный день ковыряния в носу (пусть это и шуточный праздник, но примерно четверть людей, согласно исследованиям 1995 года, это делают регулярно, а это уже не шутка); Международный День свободы творчества или Международный День техно-деревенщины; День изменений или День шанса (жизнь полна рисков, но всё же...); День «Поговорите как Шекспир» (о бедный Йорик! Я знал его, Горацио...)
24 апреля, воскресенье - День свиньи в одеяле или День сосисок в тесте (просто берете колбасу и оборачиваете ее в слоеное тесто); День водопроводчика (в знак уважения предлагается обнять его в этот день)
25 апреля, понедельник - День, когда Восток встречается с Западом (многие спортивные команды в этот день проводят ежегодные игры «Восток - Запад»)
26 апреля, вторник - День «Помоги лошади»; День «Обними австралийца» (впервые отмечен в США); День асексуальности (создан Association pour la Visibilité Asexuelle, Ассоциацией для бесполой видимости. Асексуальность — определение или самоопределение людей, которые не испытывают полового влечения)
27 апреля, среда - День птичьего полета (мероприятия дня предполагают помощь птицам); День азбуки Морзе; День спасения лягушек; День обоняния; День «Расскажи историю» (посвящен развитию устного повествования); Всемирный день тапира (травоядные животные из отряда непарнокопытных, несколько напоминающие по облику свинью, но в отличие от неё обладают коротким, приспособленным для хватания хоботом)
28 апреля, четверг - День «Поцелуй любимого (любимую)»; День биологических часов (известные как циркадный ритм - внутренние биологические ритмы организма); День Кубикла (разработанные Робертом Пропстом и известные полным отсутствием индивидуальности, кабины были впервые представлены в 1967 году как способ разделения открытого офисного пространства и предоставления работникам определенной степени конфиденциальности); День чтения великой поэзии
29 апреля, пятница - День молнии (соблюдайте осторожность); Всемирный день желаний (или День загадывания желаний)
30 апреля, суббота - День прически; Национальный день родителей домашних животных в США (дата на 2022 год. Отмечают в последнюю субботу апреля); Международный день настольных игр (дата на 2022 год. Отмечают в последнюю субботу апреля)
Май 2022
1 мая, воскресенье - День директоров школ (праздник для этих трудолюбивых руководителей впервые учредила американская Ассоциация учителей); День глобальной любви (праздник объединяет всех и каждого, кому не чужда чистая любовь); День перезагрузки таблицы стилей (первое мероприятие состоялось в 2006 году, когда тысячи веб-мастеров привели свой сайт в соответствии с новыми веб-стандартами CSS); День леев (гавайское цветочное ожерелье. Праздник отмечается с 1927 года); День Матери Гусыни (выражение «мать гусыня» появилось после 1650 года. Оно упоминалось в историях о Золушке, Красной Шапочке и Спящей красавицы); День владельцев новых домов (праздник обладателей новой недвижимости впервые стал отмечаться в США); День защиты носорога; Всемирный день смеха (дата на 2022 год. Отмечают в первое воскресенье мая. Создан в 1998 году доктором Маданом Катарией, основателем всемирного движения «Йога смеха»)
2 мая, понедельник - День хорька (официально стал проходить с 2014 года. Идея появилась за несколько лет до этого у жительницы Нью-Йорка - Кэрол Рош); День младенца
3 мая, вторник - День медитации в саду (попробуйте, не исключено, что вам это понравится); Международный день Grab a Boob (т.к. некоторым женщинам и девушкам такое может быть просто не по душе, надеемся, это касается только официальных пар. В любом случае - сначала получите разрешение); День без штанов (попробуйте провести его оригинально и в рамках приличия); День старого коврика; День обуви разного цвета; Праздник поэзии в Тулузе, Франция (поэтический конкурс Академии флоралий, тулузский организатор поэтических состязаний на призы из цветов, проводящихся ежегодно в городе, начиная с XIV века)
4 мая, среда - День бесплатных комиксов; День объединения рук; День невысоких людей; День обновления или День начинаний; День Звездных войн (отмечается поклонниками культовой фантастической франшизы в жанре космической оперы)
5 мая, четверг - Всемирный день паролей (дата на 2022 год. Отмечают в первый четверг мая. Самый распространённый пароль в мире - 123456, самый короткий - всего 1 символ длиной. Будьте изобретательней!); День карикатуристов (посвященный выпуску цветного издания «The Yellow Kid» в 1895 году)
6 мая, пятница - День без домашних заданий (неофициальный праздник школьников и учителей); День раскраски; Международный день без диет
7 мая, суббота - Всемирный день голого садоводства (дата на 2022 год. Отмечают в первую субботу мая)
8 мая, воскресенье - День без носков (ощутите свободу); День ириса (род многолетних корневищных растений семейства Ирисовые, или Касатиковые. Ирисы встречаются на всех континентах); Национальный день готовности животных к стихийным бедствиям в США
9 мая, понедельник - День памяти потерянного носка
10 мая, вторник - День уборки в своей комнате (иногда это просто необходимо); День ветряной мельницы
11 мая, среда - День поезда; День корневого канала (берегите зубы!); День Сумеречной Зоны (телевизионное шоу «Сумеречная зона» было создано Родом Серлингом, а премьера состоялась 1 октября 1959 года)
12 мая, четверг - День лимерика (лимерик - это юмористический стих в пять строк, а название происходит от названия города Лимерик, Ирландия. Дата отмечает день рождения писателя Эдуарда Лира. В 1846 году в его «Книге глупостей» он популяризировал этот стиль); День одометра или спидометра (прибор для измерения количества оборотов колеса. Он был изобретен Уильямом Клейтоном в 1847 году)
13 мая, пятница - День прыжка лягушки (праздник связан с работами Марка Твена); День лепрекона (персонаж ирландского фольклора); День «Лучшего стрелка» в США (американский кинофильм режиссёра Тони Скотта, снятый в 1986 году)
14 мая, суббота - День танца маленьких утят (он популярен на всех континентах. Это композиция музыкальной группы De Electornica’s в 1980 "The Chicken Dance". В 1981 году танец привезли на Октоберфест в Соединенных Штатах. Потом она была записана не менее чем в 140 версиях)
15 мая, воскресенье - День нейлонового чулка; День соломенной шляпы
16 мая, понедельник - День биографа; День любви к деревьям; День морской обезьяны (Artemia NYOS - тип креветки, которые подвергаются криптобиозу. При попадании в правильную смесь воды и питательных веществ - они могут вернуться к жизни); День ношения фиолетового в знак мира (шуточный праздник. Цель - показать пришельцам из космоса, что люди не враждебны)
17 мая, вторник - День ореха; День плюшкина (день тех, кто собирает всяких хлам); День Скретч (дата на 2021 год. Она публикуется организаторами мероприятия)
18 мая, среда - День научиться плавать (праздник был создан в 2012 году с целью повысить осведомленность о важности безопасности на воде); День грязной посуды
19 мая, четверг - День блокнота или День записной книжки (отмечают с 2016 года); День майского солнца; Всемирный день вышиванки (дата на 2022 год. Отмечают в третий четверг мая. Праздник культуры восточнославянской традиционной вышитой рубахи. Идея возникла в 2006 году у студентов и преподавателей из Черновицкого Национального Университета. Обычно вышиванку изготовляли из самодельного полотна, которое ткали на станке)
20 мая, пятница - Национальный день продукции из тюленей в Канаде (отмечает важность охоты на тюленей для коренных жителей Канады и прибрежных общин. Впервые праздновался в 2017 году); День велосипедом на работу в США (дата на 2022 год. Bike-to-Work Day отмечается в третью пятницу мая); День стать миллионером (если у вас вдруг не получится, то не забывайте, что для этого подойдёт любой другой день); Международный день виртуальных помощников (дата на 2022 год. Отмечают в третью пятницу мая)
21 мая, суббота - Майский День ресторана (дата на 2022 год. Проводится один раз в сезон в третью субботу февраля, мая, августа и ноября. В мае в рамках большого всемирного кулинарного карнавала); День заплатки (кусок ткани, или кожи, или полимера, нашиваемый или приклеиваемый на прорванное место для починки); День памятки
22 мая, воскресенье - День покупки музыкального инструмента (если вы это ещё не сделали, то - самое время купить себе какой-нибудь музыкальный инструмент и приобщиться к великому - к музыке); Всемирный день готов (впервые праздновался в Великобритании в 2009 году); День Шерлока Холмса (В этот день в 1859 родился известный писатель, сэр Артур Конан Дойл, подаривший миру образ одного из самых знаменитых детективов)
23 мая, понедельник - Не жаркий день (оцените благоприятную в температурном плане погоду); День счастливой монетки; День заглавного трека (это песня, имя которой совпадает с названием альбома или фильма, в котором она появляется)
24 мая, вторник - День тиары (первоначально это был персидский головной убор в виде высокой шапки. Впоследствии стал драгоценным головным украшением)
25 мая, среда - Национальный день танца чечётка или День степа в США; День полотенца (Towel Day - в честь работы писателя Дугласа Адамса (р. 1952, ум. 2001), создателя знаменитой серии книг «Автостопом по галактике»); День ботанов или Geek Pride Day (идея возникла с 1998 года (есть и другие версии). По 2000 год День отмечался в баре в Олбани, Нью-Йорк. В 2006 году испанский блогер Germán Martínez впервые организовал первый более заметный праздник в Испании и привлек внимание крупных средств массовой информации. С 2008 года стал более широко отмечаться в США)
26 мая, четверг - Всемирный день Линди-хоп (афроамериканский танец, появившийся в Нью-Йорке в 1920-х — 1930-х годах); Фестиваль игр во Франции (fęte du Jeu - призванный продвигать кооперативные и ненасильственные игры)
27 мая, пятница - День целлофановой ленты (целлофановая лента была изобретена в 1930-х годах); День защиты от Солнца (солнцезащитные экраны защищает кожу и глаза от повреждения ультрафиолетовыми лучами, образуя защитный барьер); День накопительства в США
29 мая, воскресенье - День компоста (органическое удобрение, полученное в результате разложения органических отходов растительного или животного происхождения); День «Положите подушку в холодильник» (подержав ее в холодильнике, положите ненадолго на лицо и полежите на спине минут 15−20. Вы не только отдохнете и взбодритесь, но и освежите кожу, сделаете менее заметными мешки под глазами)
30 мая, понедельник - День Лумиса (Малон Лумис - 21 июля 1826 – 13 октября 1886 - американский стоматолог, известен как один из пионеров радиотехники, автор одного из первых патентов на беспроводной телеграф); День Ронни Джеймса Дио в США (был официально объявлен в Лос-Анджелесе в честь классного певца в стиле хеви метал); День «Полей цветы» (как часто мы забываем об этом); Международный день объятий вашей кошки
31 мая, вторник - День «Спаси свой слух»
Июнь 2022
1 июня, среда - День ношения платья (отмечается с 2010 года. Вы думаете это просто? Цель мероприятий - предоставить такую возможность любому желающему, который ранее с этим не сталкивался); День ходьбы босиком; День решительности; День рисования; День «Подбрось монетку, чтоб выбрать решение» (традиция восходит ко временам Юлия Цезаря); Международный день сомнения; День «Скажи что-нибудь хорошее»; День морского каякинга в Хорватии (с июня по сентябрь)
2 июня, четверг - Национальный день Бубба в США (праздник каждого, кто носит имя Бубба); День «Я люблю своего стоматолога»
3 июня, пятница - День Чимборасо (гора Чимборасо - потухший вулкан и самая высокая точка Эквадора. Ранее считалась самой высокой в мире. Её высота над уровнем моря - 6 268 м. Эдвард Ваймпер в 1886 году стал первым, кто успешно покорил её вершину); День уйти с работы пораньше; День повторений
4 июня, суббота - День старой девы (отнеситесь к даме с уважением); День «Обними своего кота» в США; Национальный день медицинских работников в США
5 июня, воскресенье - День воздушных шаров; День бега; Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией
6 июня, понедельник - День садоводства; День Йо-йо (игрушка разработана американским бизнесменом Дональдом Ф. Дунканом-старшим. Он придумал её в начале 1900-х годов); День кинотеатра под открытым небом (некоторые люди уверены, что в этом и есть подлинная романтика кино. С ними сложно не согласиться)
7 июня, вторник - День видеомагнитофона (впервые был сделан в 1956 году); День солнцезащитных очков
8 июня, среда - День лучших друзей; День откровений о том, что категорически не нравится в еде; День приветствий Нового дня
9 июня, четверг - День Дональда Дака (Дональд впервые появился в мультфильме, в 1934 году, под названием «Мудрая маленькая курица»)
10 июня, пятница - День шариковой ручки (В июне 1943 года венгерские изобретатели братья Биро, Ласло и Дьёрджи, стали владельцами патента США на шариковую ручку №2,390,636); Всемирный день мороженого (как полагают, 10 июня 1786 года в США стартовали массовые продажи мороженого, но...)
11 июня, суббота - Международный день неукротимой страсти
12 июня, воскресенье - День красной розы; День Ловинга в США; День Супермена (герой был создан в 1933 году писателем и художником по имени Джо Шустер и Джерри Сигелем)
13 июня, понедельник - День швейной машинки (в 1755 году родился Чарльз Фридрих Визенталь, которому принадлежит идея двухконечной иглы с ушком на конце. В 1790 году Томас Сэйнт уже задумался о настоящей революции в шитье, а в 1829 году Бартелеми Тимоннье изобрел и запатентовал полнофункциональную швейную машину)
14 июня, вторник - Всемирный день вязания (идея Всемирного дня вязания на публике принадлежит Даниэль Ландес и возникла в 2005 году)
15 июня, среда - Национальный день криков в США (праздник отмечают с 1969 года. В этот день проводится Национальный Конкурс Холеринов в Уголке Спиви, штат Северная Каролина. Добавим, что существуют разные типы «криков»); День Великой хартии вольностей (она была составлена в Великобритании и подписана 15 июня 1215 года. В ней описываются права простых людей и ограничиваются полномочия монархии); День фотографии природы; День силы Улыбки :)
16 июня, четверг - День свежих овощей; Блумсдэй или День Блума в Ирландии (основан поклонниками ирландского писателя Джеймса Джойса и отмечается в Дублине. Праздник назван в честь главного героя романа Джойса «Улисс» - дублинского еврея Леопольда Блума. Дата выбрана в соответствии с временем действия романа - 16 июня 1904 года. Это дата, когда состоялось первое свидание Джойса и его будущей жены Норы Барнакл, горничной отеля Finn’s Hotel, в связи с чем писатель и решил увековечить этот день в своём произведении); Национальный день экономии ископаемого топлива в США (дата на 2022 год. Отмечают в третий четверг июня); Национальный день сирсакера в США (дата на 2022 год. Отмечают в третий четверг июня)
18 июня, суббота - Международный день паники (Постарайся сохранять спокойствие. Сделай глубокий вдох - не паникуйте); Международный день серфинга (дата на 2022 год. Проводится ежегодно в третью субботу июня, является неофициальным, экологическим и спортивно-ориентированным праздником. Основан в 2005 году журналом Surfing Magazine и Фондом Surfrider); День любителей рыбалки; Международный день пикника; День излишеств (если вы привыкли постоянно отказывать себе в чём-то, то сегодня можно отдохнуть от этого)
19 июня, воскресенье - День кота Гарфилд (образ Гарфилда был создан карикатуристом Джимом Дэвисом. Он появился в мультике 19 июня 1978 года. Напомним, что владелец Гарфилда - Джон Арбакл, и его друг-собака Оди); Всемирный день прогулки (World Sauntering Day создан в 1979 году W.T. Rabe в ответ на растущую популярность бега трусцой. Считается, что первое мероприятие, посвященное этому дню началось в Гранд-отеле на острове Макинак в Мичигане, США. Гранд-отель имеет самое длинное крыльцо в мире высотой 200 метров. Идея дня заключается в том, чтобы побудить людей не спешить и лучше оценить красоту окружающего мира)
20 июня, понедельник - День американского орла (Белоголовый орлан)
21 июня, вторник - День шлепанцев; День дневного света; Всемирный день рукопожатия (к примеру, на антарктических базах это день середины зимы, в который проводят совместную вечеринку); Национальный день вечеринки для собак в США; Международный день скейтбординга
23 июня, четверг - Розовый день в США (основан в 2007 году. Направлен против буллинга и всех видов издевательств); День «Отпусти»; День реабилитации свастики (возник с 2009 по инициативе последователей движения раэлизма полагающих, что жизнь на Земле была создана научным путём представителями высокоразвитой внеземной цивилизации, которые передали нам своё послание. Представителей этой цивилизации раэлиты называют Элохим)
24 июня, пятница - День «Возьми свою собаку на работу» в США (дата на 2022 год. Отмечают в пятницу после Национального дня отца); День феи; День банала (праздник людей, которых часто упрекают в банальности. Идея главного редактора проекта webplus.info); День бассейна
25 июня, суббота - День цветного ТВ (появилось в 1951 году в США)
26 июня, воскресенье - День косметолога; День каноэ (впервые отмечен в 2007 году)
27 июня, понедельник - День дома из бревна или День сруба (дата на 2021 год. Отмечают в последнее воскресенье июня. Основан обществом Log Cabin Society)
28 июня, вторник - Международный день пирсинга; День - взять детей на свою работу (дата на 2021 год. Отмечают в последний понедельник июня); День Поля Баньяна (вымышленный гигантский дровосек, персонаж американского фольклора с истоками от французских канадцев. Самое раннее напечатанное произведение о Баньяне было создано Джеймсом Maкгилливреем в 1910 году); День Тау или День двух π
29 июня, среда - День вафельницы (вафля впервые придумана в Греции в 1300-х годах)
30 июня, четверг - День социальных сетей (#SMDay); День наблюдения за метеоритами
Как отмечать необычные праздники
Можно есть, пить, танцевать – все эти обычные праздничные занятия, что не удивительно и нет основания скучать. А ещё, может быть, немного больше думать и, главное, немного больше чувствовать. Это всегда приобретает важное значение и не может не радовать. Избавьтесь от смертной тоски. Следуйте за своей мечтой, добавьте необычной краски в рутинную повседневность серых будней и расширяйте контакты с окружающим миром. Поздравьте кого-нибудь, улыбнитесь вместе!
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