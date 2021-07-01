Необычные, странные и веселые праздники, которые отмечаются по всему миру

По всему миру каждый день отмечается много необычных праздников. В основном это праздники, придуманные людьми, которые пытаются взглянуть на жизнь с нестандартной точки зрения, соединить вчера и завтра, привнести больше свежести и вдохновения в повседневную рутину или просто повеселиться. Эти праздники часто основаны на вещах и явлениях, которые большинство людей считают тривиальными и не достойными того, чтобы им посвящать отдельный день. Но на самом деле, во многих случаях они действительно того стоят. Возьмём День мороженого. Ну кто, в здравом уме и трезвом рассудке, не согласится с тем, что этот чудесный продукт играет важную роль в жизни любого человека? Некоторые другие странные праздники посвящены действительно странным вещам, как День любования мужчинами, например. На вкус и цвет, как говорится. Среди необычных праздников можно найти особый день практически для чего угодно. Выберите странные праздники, которые понравятся вам, и разнообразьте ими свою повседневность, или наслаждайтесь всеми подряд вместе с нашим списком самых необычных и странных праздников.

Самые необычные праздники на 2021-2022 год

Июль 2021

2 июля , пятница - Всемирный день НЛО (Организаторы дня World UFO Day очень серьезно относятся к необходимости открыть глаза общественности на то, что нас действительно и неоднократно посещали пришельцы из космоса, но власти бессовестно это скрывают. Свою главную задачу они видят в том, чтобы заставить правительства наконец официально признать тот факт, что инопланетяне существуют и время от времени навещают Землю); День «Я забыл» (пора положить конец своей забывчивости!)

17 июля , суббота - Всемирный день Эмоджи (неофициальный международный праздник. Согласно сообщениям CNBC, World Emoji Day - «детище Джереми Берге». Канал заявил, что «базирующийся в Лондоне основатель Emojipedia создал его» в 2014 году. По другим данным он стал трендом Твиттера 17 июля 2015 года. Даже Google изменил внешний вид символа Unicode U + 1F4C5 📅 CALENDAR в 2016 году, чтобы отобразить 17 июля в продуктах Android, Gmail и Hangouts. «Вашингтон пост» предложил своим читателям в 2018 году использовать этот день для общения только с помощью эмоджи.); День желтой свиньи (отмечают с 1960 года. Связан с двумя студентами-математиками из Принстона, которые долгое время и одержимо анализировали число 17); День татуировки

Август 2021

7 августа , суббота - День маяка (день работников средств навигационного оборудования побережья крупных водоёмов в виде капитального сооружения)

18 августа , среда - День плохой поэзии (не отчаивайтесь, если у вас не получается писать красивые стихи - этот праздник для тех, кто хотя бы попытался)

19 августа , четверг - Всемирный день фотографии (основан в 2009 году австралийским фотографом Корске Ара - Korske Ara. Дата выбрана в честь дня, когда французское правительство приобрело патент на дагерротип - ранний фотографический процесс)

21 августа , суббота - Августовский День ресторана (дата на 2021 год. Проводится один раз в сезон в третью субботу февраля, мая, августа и ноября)

30 августа , понедельник - День Слинки (игрушка-пружина, созданная в 1943 году в США Ричардом Джеймсом изначально из металла чёрного цвета, также известна под именем «Андамания» - умеет «шагать» вниз по ступенькам)

Сентябрь 2021

2 сентября , четверг - День «Взгляни ещё раз» (Планируете выбросить старые вещи? Подумайте ещё раз, а может среди них есть то, что можно было бы пожертвовать на благотворительность или подарить друзьям)

3 сентября , пятница - День небоскреба (самый первый небоскрёб был построен в 1885 году в Чикаго. Это было здание страховой компании The Home Insurance Building и имело 10 этажей. Автор проекта — американский архитектор Уильям Ле Барон Дженни. Оно просуществовало до 1931 года)

15 сентября , среда - Международный день точки (отмечается с 2009 года. История праздника связана с книгой «Точка» английского писателя и художника Питера Г. Рейнолдса, написанная им в 2003 году. Главная героиня этой книги — девочка по имени Вашти. Чтобы доказать своё неумение рисовать, она тыкала карандашом в бумагу. Однако получившиеся маленькие точки и помощь учительницы стали началом сюрпризов и открытий. В реальном мире учителя также стали использовать эту историю, чтобы открыть творческие способности и уверенность среди своих учеников. Один из первых учителей был Терри Шай, с подачи которого зародился этот международный праздник); День фетровой шляпы

17 сентября , пятница - День Бэтмена (ежегодное празднование, начатое DC Comics 17 сентября 2013 года и годовщина первого появления персонажа, который сначала был напечатан в детективном комиксе № 27 в мае 1939 года. Напомним,что DC Comics одно из крупнейших и наиболее популярных издательств комиксов. Оно было куплено компанией «Warner Bros. Entertainment» в 1969); Международный день «съешь яблоко» (дата на 2021 год. Отмечают в третью субботу сентября)

26 сентября , воскресенье - День Джонни Яблока в США (почти мифическая личность, которая путешествовала по дебрям Америки, распространяя по всюду семена яблони. Чего многие не знают, так это то, что Johnny Appleseed был не просто легендой, а миссионером по имени Джон Чепмен. Он родился в Леоминстере, штат Массачусетс, в 1774 году)

30 сентября , четверг - День грязелечения (использование грязи в лечебных и косметических целях восходит к 16 веку, ко временам Ренессанса)

Октябрь 2021

1 октября , пятница - День CD-плеера (в 1982 году первый CD-плеер, произведенный компанией Sony стал доступен широкому потребителю)

15 октября , пятница - День Ады Лавлейс (английский математик, родилась 10 декабря 1815. Известна прежде всего созданием описания вычислительной машины, проект которой был разработан Чарльзом Бэббиджем. Одна из первых программистов)

22 октября , пятница - Международный день Caps Lock (отмечается с 2000 года по инициативе Дерека Арнольда из Айовы, США. Однажды он решил, что у него, как и у многих других пользователей Интернета, достаточно клавиш, чтобы заявить о себе в сети и создал Caps Lock Day. Цель дня - обратить внимание тех, кто использует стиль печатания в режиме Caps Lock, как чрезмерный и недопустимый для выражения здравомыслия в сети)

30 октября , суббота - День Франкенштейна (главное действующее лицо романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», а также персонаж множества книжных, драматических и кинематографических адаптаций его сюжета)

Ноябрь 2021

1 ноября , понедельник - Мовембер (мероприятие месяца, зародившееся в Австралии, при котором мужчины отращивают усы и в течение месяца делают пожертвования на изучение и борьбу с раком простаты и другими мужскими болезнями); День американских авторов (в 1949 году Министерство торговли США объявило его официальным праздником)

13 ноября , суббота - День Сэди Хокинс (в США праздник возник из мультика "Lil Abner Cartoon" 1930-х годов. Идея - устраиваются догонялки и если девушка ловит своего мужчину, он должен жениться на ней)

Декабрь 2021

14 декабря , вторник - Всемирный день обезьян (Неофициальный международный праздник был создан художниками Кейси Горе и Эриком Милликиным, чтобы распространять знания о животных и проявлять к ним заботу и любовь)

29 декабря , среда - День «Тик Так» (праздник призывает нас максимально использовать время для выполнения тех задач, которые могут быть выполнены за это время)

Январь 2022

5 января , среда - День бросания кексов (с 1995 года в Маниту Спрингс, округ Эль-Пасо, штат Колорадо, США проводится ежегодный турнир по брасанию кексов - Fruitcake Toss)

18 января , вторник - День тезауруса (тезаурус - cловарь, стремящийся дать описание лексики языка во всём его объёме и полноте. Термин «тезаурус» происходит от латыни и буквально означает «клад», «сокровищница». Дата праздника приурочена ко дню рождения Питера Марка Роже - 18 января 1779 года. Он сделал своей целью жизни создание специального словаря для философов); День Винни Пуха (праздник был создан, чтобы почтить автора детских книжек-историй, который создал Винни-Пуха и его друзей. Алан Александр Милн родился 18 января 1882 года в Хампстеде, Лондон, Великобритания)

20 января , четверг - День видеокамеры (в этот день в 1982 году компания Sony Electronics впервые представила видеокамеру на открытом рынке. Напомним, что в этом году и до 1995 главой корпорации Sony стал японский предприниматель и музыкант Норио Ога, сменивший на этой должности Акио Мориту)

28 января , пятница - День воздушно-пузырьковой пленки (гибкий прозрачный полиэтиленовый материал, поверхность которого равномерно покрыта небольшими выступами, заполненными воздухом. Изобретена для транспортировки двумя инженерами: Альфредом Филдингом и Марком Чаванном в 1957 году); День Казу (казу - американский народный музыкальный духовой инструмент, применяемый в музыкальном стиле скиффл. В 1840 году его придумал Alabama Vest, Макон, Джорджия, а сделал немецкий часовой мастер Таддеус фон Клегг)

Февраль 2022

6 февраля , воскресенье - День хромой утки («хромая утка» - это термин, используемый для описания избранного должностного лица, которое уходит с поста и больше не несет ответственности перед своим избирателем)

25 февраля , пятница - День пистолета (Самуэль Кольт изобрел револьвер - пистолет с несколькими камерами для пуль. Он запатентовал его в Европе в 1835 году и в Соединенных Штатах в 1836 году - патент №138)

Март 2022

7 марта , понедельник - День дудла (Doodle - своеобразные рисунки по случаю знаменательных событий. К примеру, в 2004 году Doodle Day стал всемирным мероприятием по сбору средств на исследования и поддержку эпилепсии); День быть услышанным (не исключено, что именно сегодня наконец вас услышат, те к кому вы буквально взываете)

Апрель 2022

15 апреля , пятница - День резиновой тёрки (Джозеф Пристли открыл эти полезные свойства ластика в 1770 году. Он использовал куски резины, импортированные из Бразилии. Затем в 1858 году Хайман Липман из Филадельфии, штат Пенсильвания, запатентовал карандаш с ластиком на конце); День безумной догадки (идея Джима Барбера, автора 18 книг из США, имеющего яркую карьеру профессионального спикера и оратора); День кочегара (отмечается весной, по окончании отопительного сезона. Все смены собираются в котельной, гасят котлы и начинают праздновать. Это условная дата. Дату начала и окончания отопительного сезона решают местные власти и она не позже 30 апреля, если средняя температура воздуха на протяжении 3 дней была выше +8)

21 апреля , четверг - День «Бульдоги прекрасны» (по крайней мере, так принято считать именно в этот день. Эта порода собак связана с азиатским мастифом, который, согласно историческим записям, жил в Месопотамии уже около 4000 года до н.э.)

Май 2022

12 мая , четверг - День лимерика (лимерик - это юмористический стих в пять строк, а название происходит от названия города Лимерик, Ирландия. Дата отмечает день рождения писателя Эдуарда Лира. В 1846 году в его «Книге глупостей» он популяризировал этот стиль); День одометра или спидометра (прибор для измерения количества оборотов колеса. Он был изобретен Уильямом Клейтоном в 1847 году)

14 мая , суббота - День танца маленьких утят (он популярен на всех континентах. Это композиция музыкальной группы De Electornica’s в 1980 "The Chicken Dance". В 1981 году танец привезли на Октоберфест в Соединенных Штатах. Потом она была записана не менее чем в 140 версиях)

24 мая , вторник - День тиары (первоначально это был персидский головной убор в виде высокой шапки. Впоследствии стал драгоценным головным украшением)

Июнь 2022

13 июня , понедельник - День швейной машинки (в 1755 году родился Чарльз Фридрих Визенталь, которому принадлежит идея двухконечной иглы с ушком на конце. В 1790 году Томас Сэйнт уже задумался о настоящей революции в шитье, а в 1829 году Бартелеми Тимоннье изобрел и запатентовал полнофункциональную швейную машину)

14 июня , вторник - Всемирный день вязания (идея Всемирного дня вязания на публике принадлежит Даниэль Ландес и возникла в 2005 году)

19 июня , воскресенье - День кота Гарфилд (образ Гарфилда был создан карикатуристом Джимом Дэвисом. Он появился в мультике 19 июня 1978 года. Напомним, что владелец Гарфилда - Джон Арбакл, и его друг-собака Оди); Всемирный день прогулки (World Sauntering Day создан в 1979 году W.T. Rabe в ответ на растущую популярность бега трусцой. Считается, что первое мероприятие, посвященное этому дню началось в Гранд-отеле на острове Макинак в Мичигане, США. Гранд-отель имеет самое длинное крыльцо в мире высотой 200 метров. Идея дня заключается в том, чтобы побудить людей не спешить и лучше оценить красоту окружающего мира)

Как отмечать необычные праздники

Можно есть, пить, танцевать – все эти обычные праздничные занятия, что не удивительно и нет основания скучать. А ещё, может быть, немного больше думать и, главное, немного больше чувствовать. Это всегда приобретает важное значение и не может не радовать. Избавьтесь от смертной тоски. Следуйте за своей мечтой, добавьте необычной краски в рутинную повседневность серых будней и расширяйте контакты с окружающим миром. Поздравьте кого-нибудь, улыбнитесь вместе!